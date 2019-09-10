Трамп оценил свои волосы

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Северной Каролине высказался относительно своих волос на голове. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, они лучше, чем у большинства его ровесников, однако отметил, что его волосы все таки не так хороши.

Во время выступления перед сторонниками Трамп выразил желание выступать на более просторной площадке, поскольку имеет много сторонников. Он также заявил, что был бы готов выступать под дождем. Затем президент США добавил, что так смог бы доказать, что его волосы настоящие.

«Скажу я вам, они лучше, чем у большинства моих друзей, которые одного со мной возраста. Намного лучше», — пошутил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о нежелании участвовать в дебатах с республиканцами.