Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как «нормальная страна», сообщает kp.ru.
Лавров пояснил, что если России и нужно вести себя как «нормальная страна», то точно не как США. По его словам, если Москва последует примеру Вашингтона, то ей придется выделить «миллионы на вмешательство в дела других стран», «бомбить тот же Ирак, ту же Ливию» и грубо нарушать международное право.
После слов Лаврова, к ответу присоединился Шойгу.
«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать, — мы, наверное, все-таки побудем пока «ненормальными», — поддержал глава Минобороны слова предыдущего спикера.
Реакция прозвучала на встрече глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате «2+2».
Ранее в США потребовали полного контроля над ядерным оружием России.