Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как «нормальная страна», сообщает kp.ru.

Лавров пояснил, что если России и нужно вести себя как «нормальная страна», то точно не как США. По его словам, если Москва последует примеру Вашингтона, то ей придется выделить «миллионы на вмешательство в дела других стран», «бомбить тот же Ирак, ту же Ливию» и грубо нарушать международное право.

После слов Лаврова, к ответу присоединился Шойгу.

«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать, — мы, наверное, все-таки побудем пока «ненормальными», — поддержал глава Минобороны слова предыдущего спикера.

Реакция прозвучала на встрече глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате «2+2».

Ранее в США потребовали полного контроля над ядерным оружием России.