Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ему ничего неизвестно об истории про информатора США в России.
Трамп также добавил, что видел заявление ЦРУ на этот счет и поддерживает его.
До этого стало известно, что в ЦРУ не стали отрицать сам факт произошедшего, но назвали спекуляцией заявления о том, что операция по эвакуации американского шпиона была проведена из-за опасений в том, что Трамп может случайно поспособствовать разоблачению источника.
Ранее сообщалось, что США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году.