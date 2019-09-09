Спикер Палаты общин парламента Великобритании заявил о скорой отставке

Спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу заявил что, откажется от своей должности 31 октября — в день предполагаемого Brexit (выход страны из Европейского Союза), или перед досрочными выборами в случае их проведения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Беркоу, на предыдущих выборах в 2017 году он пообещал жене и детям, что больше не будет баллотироваться. Спикер намерен сдержать данное обещание.

«Если сегодня вечером (9 сентября) палата проголосует за проведение досрочных всеобщих выборов, то мое время как спикера и народного избранника закончится вместе с парламентом этого созыва», — заявил Беркоу.

При этом политик отметил, что в случае иного решения Палаты общин он оставит пост по завершении рабочего дня в четверг, 31 октября.

Ранее сообщалось, что Министр труда Британии ушла в отставку из-за ссоры с премьер-министром Борисом Джонсоном.