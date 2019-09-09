США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ

США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.

Человек, непосредственно вовлеченный в дискуссии, заявил, что решение было вызвано, в частности, опасениями, что президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно неправильно обращались с секретными разведдаными и могли способствовать разоблачению источника.

В частности описывается инцидент, когда Трамп встретился в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году. По данным СМИ, Трамп обсуждал с ними сверх-секретные разхведданные, предоставленные Израилем.

Директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл заявила, что данные CNN являются ошибочными предположениями. Представитель госсекретаря Майка Помпео от комментариев отказался. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам назвала сообщения CNN «не только неверными, но способными поставить под угрозу жизнь».