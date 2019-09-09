Россия надеется на прекращение агрессивных решений Порошенко, заявил Лавров

Россия надеется, что проведенный 7 сентября обмен задержанными между Киевом и Москвой позволит в дальнейшем урегулировать кризисную ситуацию в Донбассе и отозвать решения режима экс-президента Украины Метра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

При этом министр отметил, что в Москве рассчитывают на обеспечении взаимного уважения в отношениях между Россией и Украиной и национальных меньшинств на территориях двух стран.

Ранее сообщалось, что Москва считает позитивными слова Зеленского о разведении сил в Донбассе.