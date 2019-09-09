Зюганов: «умное голосование» не имеет отношения к победам КПРФ 8 сентября

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявления Алексея Навального о том, что система «Умного голосования» привела партию к успеху на выборах в Мосгордуму.

«Мы сформировали команду, которая максимально впитала предложения всех национальных гос ячеек. Мы вокруг себя объединили более 50 организаций (...) Мы в Москве провели три съезда обманутых дольщиков и полностью взяли на себя обязательство защитить их интересы, — рассказал Зюганов на пресс-конференции. — Мы все сделали, чтобы принять поправки в закон или рассчитаться с обманутыми дольщиками. Дольщики нас услышали и ответно пошли на выборы».

Политик также заявил, что многие члены КПРФ, которые участвовали в выборах в Московскую городскую думу, провели яркую и эффективную кампанию.

«Когда говорят об умном голосовании, я всегда призывал к умному голосованию. Что такое умное голосование? Это вы видите программу. Мы опубликовали в Москве подробную программу со всеми кандидатами, со всеми их адресами. Мы предложили эту программу обсудить в каждом коллективе и настаивали на том, чтобы те, кто живет в Москве, ознакомившись с этой программой, пришли на нашу встречу», — сказал Зюганов.

Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования в 45 одномандатных округах. По итогам 13 мест получили кандидаты от КПРФ, 3 - представители партии «Яблоко», 3 - кандидаты от партии «Справедливая Россия», 26 - самовыдвиженцы. Явка на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,77%.