Кремль прокомментировал вмешательство Google и Facebook в выборы в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, в Москве рассчитывают на непредвзятое расследование.

«Мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами», — заявил Песков.

При этом он отметил, что думская комиссия была специально создана для решения задач подобного формата на профессиональном уровне. По мнению Пескова, эти вопросы актуальны и важны.

«Дождемся выводов этой комиссии», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Facebook ответил на обвинения России во вмешательстве в выборы.