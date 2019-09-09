В Кремле прокомментировали итоги выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты прошедших выборов в различные органы власти. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в подавляющем большинстве партия «Единая Россия» вышла вперед, но в чем-то она уступила.

«Безусловно, каждые выборы дают прекрасную возможность для анализа ситуации и являются поводом для определенных выводов», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, участие в прошедших выборах — это хороший опыт для всех кандидатов, который поможет подготовиться к следующим электоральным процессам.

«Выборы должны быть честными и справедливыми», — подчеркнул Песков в конце своего заявления.

Ранее сообщалось, что в ЦИК сообщили об аннулировании итогов выборов в четырех субъектах России.