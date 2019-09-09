Стал известен победитель на выборах губернатора Забайкалья

По итогам подсчета 98% голосов выяснилось, что новым губернатором Забайкальского края стал Александр Осипов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Избирком региона.

Как отмечается, Осипов смог набрать 89,62% голосов. Также в выборах 3,32% получила Елена Краузе, 2,58% голосов избирателей смог набрать Вячеслав Ушаков, а Яна Шпак — 2,07%.

По предварительным данным, на выборы пришли 34,95% населения.

В России завершился единый день голосования. Как проходит подсчет голосов, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.

Ранее был назван победитель на выборах губернатора Липецкой области.