Глава ЦИК Абхазии сообщил о лидерстве Хаджимбы на президентских выборах

Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что действующий президент республики Рауль Хаджимба является лидером на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на данный момент Хаджимба имеет 47,38% голосов.

Также известно, что его соперник — председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал 46,19% голосов.

«Для нас не очень большой, но есть перевес, — прокомментировал Гогия.

Ранее Хаджимба заявил, что в Абхазии происходит попытка захвата власти.