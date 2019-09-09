Врио главы Республики Алтай Хорохордин одержал победу на выборах руководителя региона

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин после обработки 100% протоколов одержал победу на выборах руководителя региона. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на сведения онлайн-табло ГАС «Выборы».

Как стало известно, Хорохордин набрал 58,82% голосов.

Отмечается, что в голосовании поучаствовали 49,87% избирателей.

В России завершился единый день голосования. Как проходит подсчет голосов, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.