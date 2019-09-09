Нобелевскую премию мира предложили вручить Зеленскому

Российский политолог Станислав Белковский выступил с идеей номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Белковский считает, что Зеленский имеет право на это за проведение обмена пленными с Россией.

По словам политолога, выдвинуть украинского лидера на данную премию должен последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Как известно, первый и единственный президент СССР был удостоин Нобелевской премии мира в 1990 году.

Ранее Зеленский помиловал 16 человек в рамках обмена осужденных и заключенных между Россией и Украиной.