В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу
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В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом сообщает CBS.
Как стало известно, текст резолюции обнародуют в понедельник, 9 сентября.
Также сообщается, что голосование состоится в среду, 11 сентября.
В демократической партии считают предстоящую процедуру следующим шагом в расследовании деятельности Трампа. Там утверждают, что голосование привнесет большую официальность разбирательству.