В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу

В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом сообщает CBS.

Как стало известно, текст резолюции обнародуют в понедельник, 9 сентября.

Также сообщается, что голосование состоится в среду, 11 сентября.

В демократической партии считают предстоящую процедуру следующим шагом в расследовании деятельности Трампа. Там утверждают, что голосование привнесет большую официальность разбирательству.