Медведь чуть не загрыз студента в лагере под Магаданом

Медведь чуть не не загрыз участника научной группы, которая была в походе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что группа направлялась к озеру Киси под Магаданом.

Как стало известно, хищник проник в палатку и попытался утащить Николая Максимова, который учится на втором курсе магистратуры Института естественных наук СВФУ.

Отмечается, что медведь укусил студента в плечо. Однако товарищу студента удалось помешать хищнику.

Отмечается, что участники группы отпугнули медведя, а потом убили его.