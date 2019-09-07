Политолог предупредил Украину о распространении СПИДа из-за НАТО

Политолог Араик Степанян заявил, что переход Украины к стандартам Североатлантического альянса опорочит страну и поспособствует распространению СПИДа. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

По его словам, украинский народ всегда отличался своей мужественностью и патриархальностью.

Однако, отметил эксперт, в последние 15-20 лет в стране насаждаются прозападные настроения.

Как отмечается, политолог обратил внимание на желание украинских властей подстроиться под стандарты НАТО, в связи с чем показал фото «боевых трансгендеров» США.

Он подчеркнул, что своими действиями власти лишь опозорят страну и распространят СПИД.

«Ну, флаг в руки, вперед», — заключил Степанян.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук дал властям Украины совет по вопросу вступления в НАТО.