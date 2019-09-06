Богдан высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан высказался об обмене задержанными между Киевом и Москвой в интервью украинским СМИ.

По его словам, он не может комментировать обмен заключенными. При этом он подчеркнул, что свобода и здоровье украинцев являются главной ценностью для государства.

«Я не все знаю, не все могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины — это наивысшая ценность для нашего государства», — подчеркнул Богдан.

Ранее сообщалось, что адвокат сообщил о дате обмена заключенными между РФ и Украиной.