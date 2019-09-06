Богдан высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
РИА «Новости»

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан высказался об обмене задержанными между Киевом и Москвой в интервью украинским СМИ.

По его словам, он не может комментировать обмен заключенными. При этом он подчеркнул, что свобода и здоровье украинцев являются главной ценностью для государства.

«Я не все знаю, не все могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины — это наивысшая ценность для нашего государства», — подчеркнул Богдан.

Ранее сообщалось, что адвокат сообщил о дате обмена заключенными между РФ и Украиной.