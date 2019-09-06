Политолог дал оценку ситуации в Республике Алтай перед Единым днем голосования

Политолог Никита Исаев прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию в Республике Алтай накануне Единого дня голосования.

«Избирательная кампания подходит к финалу. В воскресенье Единый день голосования почти во всех регионах страны. Избираются губернаторы, региональные заксобрания, мэры, местные депутаты и т.д.

Я продолжаю особенно внимательно наблюдать и принимать участие в некоторых кампаниях в регионах, которые лично посетил этим летом.

И выделяется на этом фоне моя любимая Республика Алтай. Это особое место на карте страны. Волшебная, сказочная земля с невероятными людьми. Людьми гордыми, и от этого обычно весьма протестными.

Не раз жители республики выражали Москве своё неудовлетворение политикой столицы. И на кухне, и на улице и даже на избирательных участках. Процент у власти здесь всегда невысок.

И ситуация здесь сейчас на выборах главы республики патовая. Вы помните, что посетив Алтай в октябре прошлого года, мы с жителями собрали широкую общественность республики. И тогда требовали отставки бывшего главы Алтая Бердникова. И народ смог убедить Москву его уволить.

В нынешнем июле, будучи в республике, я заявил, что необходимо учесть интересы всех жителей региона и Москва должна это понимать. Кандидат от Кремля Олег Хорохордин должен тогда был принять это к сведению.

Кандидат от «Справедливой России» Ефимов пройти муниципальный фильтр не смог, дело прошлое. И в итоге в финале губернаторской гонки - врио главы республики Хорохордин и представитель КПРФ Ромашкин.

Жителям республики Алтай придется делать непростой выбор. Ибо есть, как бы, свой доморощенный коммунист Ромашкин, а есть назначенный президентом Хорохордин. <...>

Я понимаю ваш сложный выбор, и тот кредит недоверия, который у вас, как и у всех жителей страны, есть к власти и своим региональным начальникам», — заявил Исаев и подчеркнул, что главное «не вернуться назад, чтобы не продолжать падение в пропасть коррупции и «бронзовой» власти».