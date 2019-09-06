Суд Лондона отказался наложить запрет на решение Джонсона приостановить работу парламента

Высокий суд Лондона отказался наложить запрет на решение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Об этом сообщает BBC NEWS.

Как отмечается, требование выдвинула предпринимательница Джина Миллер. Женщина заявила, что приостановка деятельности Парламента является незаконной. По ее мнению, премьер злоупотребил властью.

Лорд Бернетт, главный судья Верховного суда Англии и Уэльса сообщил, что Миллер может подать апелляцию в срочном порядке из-за важности вопроса.

Ожидается, что апелляция будет рассмотрена в Высоким судом 17 сентября.

Ранее сообщалось, что Джонсон приостановил работу парламента Британии до 14 октября.