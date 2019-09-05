Forbes: Brexit может стать для России шансом

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По всему миру инвесторы и политики наблюдают за продолжающимся в Лондоне политическим хаосом и пытаются понять, какое значение он имеет для них. Об этом пишет The Forbes.

Отмечается, что с учетом непредсказуемого международного климата выход Великобритании из состава Евросоюза может привести к полезным для Москвы политическим изменениям. В частности была высказана идея о возвращении России в состав G7. Есть и другие признаки того, что перспективы страны могут улучшиться. Так, председателем в ЕС стала Финляндия, которая выразила надежду на прогресс в отношениях Москвы и Киева после избрания президентом Украины Владимира Зеленского. Осторожный оптимизм может перерасти во что-то более значительное.

Согласно материалу, после выхода из ЕС Соединенное Королевство, которое было одним из самых жестких критиков Кремля, больше не будет влиять на внешнюю политику союза, что позволит Москве улучшить отношения с остальной Европой. Подчеркивается, что в последние годы российская сторона продемонстрировала способность находить для себя возможности в глобальной политике и использовать их в своих интересах.