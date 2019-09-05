Чиновник из Боснии и Герцеговины отметил принадлежность Крыма России

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додик заявил, что что Крым принадлежит России. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Как отмечается, такое заявление он сделал во время интервью изданию «Русский репортер».

Он задался вопросом, разве Крымский полуостров не является частью России.

«Для меня это Россия, а что касается других... Босния вряд ли сможет признать, ведь необходим не только мой голос», — отметил Додик.

Уточняется, что в МИД Украины высказывание Додика восприняли как выражение его собственного видения ситуации.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что хотел бы посетить Крым. На Украине заявили, что это является нарушением украинского законодательства и международного права, в результате чего МИД страны выразило протест.

Ранее бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма.