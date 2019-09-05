Медведчук заявил об откладывании «нормандского» саммита из-за Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что сроки проведения «нормандского» саммита не могут установить из-за неопределенности украинской стороны по вопросам Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению украинского политика, страна все еще не знает, что сделать для реализации Минских соглашений, поэтому о дате проведения «нормандской» встречи пока речи не идет. Медведчук отметил, что также неизвестна позиция по минским соглашениям команды украинского президента Владимира Зеленского.

«Признание в том, что они являются безальтернативными, есть, но как они будут реализовываться … пока еще не известно», — заключил Медведчук.

Уточняется, что об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что встречу советников лидеров «нормандской четверки» подтвердили на Украине.