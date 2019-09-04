Экс-министр Болгарии отреагировал на заявление МИДа о роли СССР во Второй мировой

Бывший глава МИДа Болгарии Румен Петков прокомментировал позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма, сообщает RT.

Он назвал такую позицию безумной и неадекватной. Он подчеркнул, что сомнений в заслугах Красной армии в освобождении Восточной Европы от нацизма нет.

Петков считает, что события, которые застали Болгарию и весь мир в послевоенный период, были заранее оговорены странами, принимавшими в этом участие, а точнее Советским Союзом, США, Великобританией.

Экс-глава отметил, что данная позиция МИДа Болгарии затрудняет отношения с Москвой.