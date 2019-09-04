В Болгарии назвали заявление МИДа безумным

Бывший министр внутренних дел Болгарии и глава партии «Альтернатива за болгарское возрождение» (АБВ) Румен Петков прокомментировал заявление МИД страны о роли СССР в освобождении Европы от нацизма, сообщает РИА «Новости».

По мнению политика, эта позиция безумна.

Он добавил, что никаких сомнений в заслугах Красной армии в освобождении Восточной Европы нет.

До этого МИД Болгарии попросил Россию не считать освобождением Восточной Европы от нацизма борьбу СССР с фашистской Германией.

Ранее заявление МИДа Болгарии прокомментировали в Совфеде.