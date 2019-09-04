МИД России будет пресекать попытки влияния Запада на ситуацию в стране

Россия будет фиксировать и пресекать любые попытки западных государств оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в стране через прямые или косвенные призывы к участию в несанкционированных акциях. Об этом заявил исполняющий обязанности замдиректора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов, передает РИА «Новости».

По его словам, в интервью и заявлениях политиков и журналистов в США, Канаде, Великобритании, Германии и Швеции выявлена однобокая подача информации о российской внутриполитической ситуации.

Он отметил, что МИД России постоянно следит за такими сообщениями и принимает меры для предотвращения подобных случаев.

Ранее сообщалось, что МИД России напомнил о роли СССР во Второй мировой.