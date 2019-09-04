Новый посол США возмутил мексиканцев твитом о Фриде Кало

Новый посол США в Мексике Кристофер Ландау после посещения дома знаменитой художницы Фриды Кало написал твит, который возмутил мексиканцев, сообщает NBC News.

«Я восхищаюсь ее свободой духа, и она по праву стала иконой Мексики. Но я не понимаю ее страсти к марксизму, ленинизму, сталинизму. Разве она не знала об ужасах этой идеологии?», — написал Ландау по-испански.

Количество подписчиков посла в соцсети выросло с 40,000 до 76,000, а в комментариях пользователи разделились на два лагеря. Некоторые поддержали позицию американца, но большинство было возмущено его заявлением.

Коммунистическая партия Мексики приняла участие в дебатах, прокомментировав твит: «Посол Ландау, товарищ Фрида поддерживала гуманизм, демократию и свободу народа Мексики, и поэтому она была марксистом-ленинцем и, конечно, поклонником Сталина. Не демонстрируйте свое невежество, подобно Трампу.»

Посольство США в Мексике отказалось от дальнейших комментариев.