Болгарский политик счел безумным заявление МИД о роли СССР во Второй мировой

Глава партии АБВ, бывший министр внутренних дел Болгарии Румен Петков прокомментировал заявление МИД Болгарии о роли СССР в борьбе за освобождение Европы от нацизма во Второй мировой войне. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, Красная Армия несомненно имеет заслуги в освобождении Восточной Европы от нацизма. Кроме того, он назвал позицию министерства безумной.

Также Петков добавил, что МИД создает скандал на пустом месте.

«Это безумие, которое осложняет отношения Болгарии и России», — заключил политик.

Ранее посольство России в Болгарии отреагировало на заявление болгарского МИД о роли СССР во Второй мировой войне.