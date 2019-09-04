Представители Deutsche Welle отказались участвовать в расследованиях Госумы

Представители Deutsche Welle отказались участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства других стран во внутренние дела России. Об этом сообщается в письме главы администрации гендирекции телерадиокомпании Йоханнеса Хоффманна на имя главы комиссии Василия Пискарева, опубликованного на сайте нижней палаты российского парламента.

Хоффманн заявил, что представители Deutsche Welle не имеют юридических прав для участия в комиссии в связи с тем, что компания представляет интересы непосредственно Федеративной Республики Германия.

При этом глава Deutsche Welle пригласил Пискарева в Бонн или Берлин для переговоров по данному вопросу. В письме он также добавил, что сотрудники российского филиала телерадиокомпании в том числе не уполномочены контактировать с представителями политических структур.

Ранее сообщалось, что Deutsche Welle не пойдет в Госдуму.