Трамп поздравил Польшу с 80-летием со дня начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп адресовал Польше поздравительные слова, приуроченные к 80-летию со дня начала Второй мировой войны. Об этом информирует Newsweek.

Американский лидер назвал Польшу великой страной с замечательными людьми.

Трамп подчеркнул, что в США живет много поляков. По его словам, это цифра находится в районе восьми млн человек.

«Мы любим наших польских друзей», — отметил Трамп.

Ранее президент США должен был прибыть в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.