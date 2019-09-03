Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Украины

Киевский апелляционный суд отказался арестовать имущество украинского экс-президента Виктора Ющенко. Об этом бывший глава государства сообщил в фейсбуке.

Как отмечается, суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры после того, как другой суд Киева отказался арестовать имущество Ющенко.

По его словам, в конце сентября Киевский апелляционный суд рассмотрит еще одну жалобу на аналогичное решение суда.

ГПУ просило арестовать имущество Ющенко с целью обеспечения возможной конфискации его в будущем. Но данных о том, что экс-президент отчуждает свое имущество, суд не получил.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины завершила расследование по делу Ющенко.