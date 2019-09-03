Трамп не смог без ошибок раскритиковать мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп ответил мэру Лондона Садику Хану, раскритиковавшему его за отмену запланированного визита в Польшу. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, люди в Лондоне боятся ходить по улицам. Он также назвал Хана ужасным мэром, которому не следует вмешиваться в дела США.

«Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф», — заявил Трамп.

При этом изначально он неправильно написал имя мэра — Sadique Kahn вместо Sadiq Khan.

Ранее Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр.