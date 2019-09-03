Депутат Рады отреагировала на законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Депутат Верховной рады, член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Наталья Королевская прокомментировала решение Верховной рады о принятии законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По ее мнению, новые власти Украины занимаются переделом полномочий и «переписыванием конституции», поэтому им некогда принимать действительно важные для страны законы.

«Они думают о том, как конституцию переписать, а не о том, как принять самые важные и самые острые решения», - сказала Королевская.

Депутат считает, что стоит уделить больше внимания вопросам, которые помогут объединить Украину и весь парламент, а не разделению полномочий между президентом, депутатами и правительством.

К первостепенным она также отнесла проблемы изменения бюджета, предоставления «вменяемой» цены на газ и восстановления мира на Украине.

Ранее Украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности.