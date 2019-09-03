Украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности

Верховная рада Украины приняла в окончательном чтение законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Отменяется, что «за» проголосовали 373 депутата при необходимом минимуме в 300 голосов.

Документ должен еще подписать президент страны Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности. Тогда за изменение статьи проголосовали 363 человека, один воздержался. Голос «против» никто не отдал.