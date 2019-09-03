Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границ с Украиной из-за оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску пришлось наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего в страну оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Белорусский президент считает, что поток оружия — это «самое страшное» из всего возможного, особенно после того, как власти страны приняли украинских беженцев вследствие беспорядков на их родине.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми полностью закрыть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один, — заявил Лукашенко.

При этом глава Белоруссии добавил, что оружие ни в коем случае не должно попадать в руки обычных людей или националистов, так как в этом случае существует угроза терроризма.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у главы Белоруссии Александр Лукашенко.