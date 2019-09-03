Депутат Верховной Рады сломал плечо своему коллеге во время драки в Киеве

В одном из ресторанов в центре Киева депутаты Верховной Рады Украины устроили драку, в результате чего у одного из них сломано плечо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, потасовку устроили депутат Верховной рады XVIII созыва от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и новоизбранный депутат от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев.

На место драки прибыла полиция, однако нардепы отказались давать какие-либо объяснения, в связи с чем причина ссоры остается неизвестной.

После случившегося Алексеев обратился за медицинской помощью, медики обнаружили у депутата перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа, арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Ранее сообщалось, что на Украине депутаты устроили драку из-за бюджета.