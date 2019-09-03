Не попавшие в Россию американские сенаторы поедут на Украину

На время чемпионата мира — 2018 по футболу в России могут отменить визы для зарубежных...
РИА «Новости»

Американские сенаторы Крис Мерфи и Рон Джонсон, которые не смогли приехать в Россию из-за отказа во въездной визе, посетят Украину. Об этом сообщает «Униан».

Как сообщил сенатора от Демпартии Мерфи, таким образом политики намерены продемонстрировать поддержку новой власти Украины.

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