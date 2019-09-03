Жириновский обвинил КПСС в развале Советского Союза

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что СССР погиб, потому что власть принадлежала не народу или советам, а КПСС, куда принимали подхалимов и молчунов.

«Я сам 43 года прожил при советской власти и наблюдал, кого они принимали в КПСС. У меня в отделе самого тихого выбрали и его принимают. Ни разу не выступал.

Я критикую на партийных собраниях, на профсоюзных, на народном контроле. Всё, не надо Жириновского, он критикует. А кого надо? Вот Андрюша, он молчит. И набрали таких Андрюш 18 миллионов.

И по их спинам Горбачёв тихенький пробрался наверх, он столы накрывал, ибо был секретарем Ставропольского крайкома КПСС, там все курорты были: Кисловодск, Железноводск.

А все члены политбюро больные, и почки, и печень, все туда ездили в отпуск, а он им накрывал столы. Накрывал в столы и в самолет еще ящиками загружал груз.

Этот подхалим пробрался на главный пост в стране во главе партии. А она всем рулила и дорулил. Всё продал, всё раздал, сейчас сидит... Через три года 90 лет будет, в 2022 году. 90 лет! И живет.

Ельцин умер, а этот живет, потому что всё есть... И признался, что он всю жизнь мечтал разрушить коммунизм. Представляете, какая была партия. Что партия – ум, честь и совесть.

Это партия предателей, авантюристов, аферистов. Если ее генеральный секретарь, руководитель, через 10 лет после крушения страны, сказал: я всю жизнь мечтал уничтожить коммунизм.... Забудьте их», — резюмировал Жириновский.