Помпео и новая глава Еврокомиссии провели встречу
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Государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Брюсселе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает RT.
Помпео поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК.
«Они подтвердили, что прочное партнёрство США и ЕС имеет решающее значение для процветания по обе стороны Атлантики и во всем мире», — заявили в Госдепе.
Также стороны «выразили общую приверженность совместной работе над широким кругом общих проблем».