Помпео и новая глава Еврокомиссии провели встречу

Государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Брюсселе с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает RT.

Помпео поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК.

«Они подтвердили, что прочное партнёрство США и ЕС имеет решающее значение для процветания по обе стороны Атлантики и во всем мире», — заявили в Госдепе.

Также стороны «выразили общую приверженность совместной работе над широким кругом общих проблем».