Экс-премьер Грузии рассказал о причине отставки

Бывший грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе, который 2 сентября объявил об увольнении с поста, рассказал о причине такого решения. Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

По его словам, в том, что он решил подать заявление об уходе нет конспиративных теорий. Он уточнил, что по этому поводу консультации велись в офисе партии «Грузинская мечта».

Стоит отметить, что на вопрос журналистов о причинах увольнения Бахтадзе ответил неоднозначно. Он рассказал, что его задачей было создать рамки стратегического развития, начать их внедрение и обеспечить их устойчивость.

«Это было сделано и, соответственно, в конце весны у меня была возможность самому инициировать этот вопрос», — добавил Бахтадзе.

Он подчеркнул, что окончательное решение было принято вчера, то есть 1 сентября.

«Консультации по этому поводу проходили в офисе партии и больше нигде… Так проходит обычный политический процесс», — заключил Бахтадзе.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии уходит в отставку.