WP сообщила о потерянном для Трампа лете

Когда президент США Дональд Трамп руководил военным парадом 4 июля, он не мог знать, что это событие станет кульминацией сезона. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно материалу, то, что произошло дальше, советники и союзники американского лидера характеризуют, как потерянное лето, из-за упущенных возможностей и противоречий лидера самому себе. Он сделал расистские заявления о темнокожих женщинах в Конгрессе, его антииммигрантскую риторику связывают с инцидентами массой стрельбы, а визиты в Дейтон и Эль-Пасо после этих инцидентов имели разделяющий, а не исцеляющий эффект. Экономика сбоит, торговая война с Китаем становится более ожесточенной, а поведение главы государства на саммите G7 поставило вопрос об американском лидерстве.

Газета замечает, что за этот период был создан портрет некомпетентного, нерешительного, нетерпимого и неэффективного Трампа. Хотя чиновники Белого дома говорят о минувшем лете как о периоде исторических достижений, в частном порядке они дают не такие радужные оценки. Действия президента послужили дальнейшему разделению страны. Он также упустил возможности для усиления собственной президентской компании. Он не решил ситуацию с торговой войной, не создал инфраструктурный план и не добился решительной победы во внешней политике.