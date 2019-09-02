Посол Хантсман рассказал, что будет сильно скучать по России

Покидающий пост посла США в России Джон Хантсман заявил, что будет скучать по России. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, он будет тосковать по теплу и гостеприимству россиян, а также по своим друзьям.

Дипломат отметил, что за время своего прибывания в России он успел посмотреть суздальский храм и оценил потрясающий талант россиян.

Хантсман подчеркнул, что для него большая честь работать в качестве посла США в России, потому что эта должность неизменно считалась одним из самых важных дипломатических назначений во внешнеполитической службе Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман подал в отставку.