Скончался посол России в Египте Сергей Кирпиченко

Умер российский чрезвычайный и полномочный посол в Египте Сергей Кирпиченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент информации и печати МИД РФ.

Отмечается, что посол скончался в больнице Каира в возрасте 68-ми лет.

В департаменте его назвали «талантливым дипломатом» и «надежным товарищем».

Кроме того, в МИДе заявили, что некролог будет готов в скором времени.

Кирпиченко занимал должность с 2011 года, до этого он работал в ОАЭ, Ливии и Сирии.