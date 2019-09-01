Зеленский верит в скорый мир в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Донбассе в скором времени наступит мир. Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом, передает УНИАН.

По словам украинского лидера, он и его команда делают все для разрешения конфликта на этой территории.

Зеленский также поблагодарил граждан, которые защищают Украину. Кроме того, он выразил признательность США за оказываемую Киеву финансовую и военную помощь.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о попытках МИД Украины помешать его переговорам с Путиным.