Президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо продолжать вводить санкции против России, передает Reuters.
Уточняется, что об этом Дуда сказал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как отмечается, глава Польши пообещал Зеленскому помощь и поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также Дуда раскритиковал российскую политику и подчеркнул, что санкции против российской стороны должны продолжаться.
«Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается», — добавил Дуда.
Ранее сообщалось, что вступил в силу второй пакет санкций США против России по «делу Скрипалей».