Суд отказался выпустить экс-президента Судана

Суд Судана принял решение оставить под стражей экс-президента страны Омара аль-Башира под залог. Об этом сообщает ТАСС

По данным телеканала, судья не только отклонил прошения адвокатов аль-Башира, но и предъявил ему новые обвинения в незаконных сделках с иностранными фондами.

Стоит отметить, что адвокаты бывшего президента заявили, что будут делать все для того, чтобы их подзащитному вынесли оправдательный приговор.

Судебный процесс против аль-Башира стартовал 19 августа.

Переворот в стране произошел 11 апреля. Суданского президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму. Власть перешла в руки переходного военного совета, однако народные протесты до сих пор не утихают.

Ранее сообщалось, что экс-президент Судана впервые появился на публике после свержения.