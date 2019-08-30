Москва пригласила генсека ООН на 75-летие Победы

Москва направила официальное приглашение генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу на торжественные мероприятия в Москве, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

На брифинге по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны Полянский заявил, что российская сторона готова принять генсека ООН.

Отмечается, что празднование посетят лидеры 17 стран. Свое участие уже подтвердили лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии.

Ранее на мероприятие был приглашен президент Белорусии Александр Лукашенко.