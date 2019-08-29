Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку и передал Трампу подарки

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон получил в подарок от президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусскую водку из родниковой воды. Об этом передает РИА «Новости».

Такой жест Лукашенко совершил во время визита Болтона в Белоруссию.

Лидер республики отмечает, что подаренная им водка лучше российской.

Кроме того, Лукашенко вручил Болтону белорусские сладости из шоколада.

Также белорусский лидер в качестве подарка передал президенту США Дональду Трампу кортик.