Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

На заседании Рады он заявил, что если процесс урегулирования продвинется дальше, то они задумаются над следующими шагами. В числе этих шагов он назвал возвращение людей к мирной жизни, проведение выборов, амнистию, снятие торговых ограничений и возобновление полного контроля над границей.

По мнению Пристайко, в данный момент не так важно, каким образом это будет осуществляться: посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения минских соглашений.

На выполнение данной задачи он отвел полгода и пообещал нацелить на такой срок дипломатическую службу.

Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.