Партия Зеленского подготовила 465 изменений в законы Украины

Руслан Стефанчук, новоизбранный депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сообщил, о том что ее представители подготовили 465 законопроектов и изменений в украинские законы. Об этом передает телеканал «112.Украина».

Депутат сообщает, что из указанного количества пропрезидентская партия готовится внести свыше 450 изменений именно в конституцию Украины.

Как отмечает Стефанчук, в скором времени в конституции появится около десяти изменений.

Он уточняет, что некоторые из них будут касаться сокращения состава Рады с 450 до 300 человек.