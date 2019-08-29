Партия Зеленского подготовила 465 изменений в законы Украины

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Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий... Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
РИА «Новости»

Руслан Стефанчук, новоизбранный депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сообщил, о том что ее представители подготовили 465 законопроектов и изменений в украинские законы. Об этом передает телеканал «112.Украина».

Депутат сообщает, что из указанного количества пропрезидентская партия готовится внести свыше 450 изменений именно в конституцию Украины.

Как отмечает Стефанчук, в скором времени в конституции появится около десяти изменений.

Он уточняет, что некоторые из них будут касаться сокращения состава Рады с 450 до 300 человек.