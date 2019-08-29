Глава партии Зленского выбран новым спикером Рады

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Лидер партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков Лидер партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков
Лидер партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков
РИА «Новости»

Председателем Верховной рады Украины выбран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщает ТАСС.

За его кандидатуру проголосовали 282 депутата Рады при 226 необходимых голосах.

Ранее Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. По его словам, зарплата политиков могла бы быть больше.